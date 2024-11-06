Здание бывшего сельского клуба снесли в поселке Раздолье под Клином

Аварийное здание бывшего деревенского клуба демонтировали в клинском поселке Раздолье. Здание 1977 года постройки долгое время не эксплуатировалось и пришло в негодность.

«В 2019 году произошла смена правообладателя объекта. Полуразрушенное сооружение внесли в список для ликвидации, затем снесли силами администрации городского округа Клин», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Сейчас территория свободна от аварийной постройки и строительного мусора.

Еще пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать больше 70% из них, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В частности, в Клину выявили 253 таких объекта, снесли или привели в порядок 182.