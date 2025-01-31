Здание бывшего общежития снесли на 2-й Комсомольской улице в Подольске

Здание бывшего общежития снесли на улице 2-й Комсомольской в Подольске. Оно долгое время было заброшено и находилось в аварийном состоянии.

Здание было построено в 1950-м году. Его площадь составляла 165 квадратных метров. Сооружение было вблизи жилых домов и долгое время было заброшено.

«С течением времени практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций. В результате было принято решение включить объект в перечень для ликвидации и выполнить демонтаж. В четвертом квартале 2024 года были проведены необходимые работы по сносу аварийной постройки», — рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Участок освободили от здания и строительного мусора.

Всего в Подольске выявили 326 недостроев, из которых 248 уже привели в порядок или снесли.