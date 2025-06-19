Заводы гидравлической техники запустят в Подмосковье по соглашению на ПМЭФ

В Подмосковье начнут выпускать гидравлическое оборудование, дорожно-строительную технику и беспилотные аппараты. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьев и предприятие двух компаний — ООО «ДСТ-Урал» и АО «Пневстроймашина».

«Совместный проект „ДСТ-Урал“ из Челябинска и „Пневмастроймашины“ из Екатеринбурга — это наш ответ зарубежным производителям спецтехники. Предприятия в Подмосковье будут выпускать импортозамещающую продукцию, которая востребована в добывающей промышленности, сельском хозяйстве, дорожном строительстве, ЖКХ, благоустройстве», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На заводах планируют выпускать моторы, редукторы, гидрораспределители, а также тяжелую спецтехнику.

В проекты проинвестируют шесть миллиардов рублей. Производства создадут 300 рабочих мест.

«Под Дмитровым мы собираемся запустить совместное производство с заводом гидравлических компонентов, а в Дубне — наладить выпуск строительной спецтехники, для чего нам предоставляют льготные условия по размещению предприятия в особой экономической зоне», — отметил директор ООО «ДСТ-Урал» Евгений Горелый.

Также Горелый добавил, что в Московской области будут выпускать и многофункциональные машины, в том числе для города. Например, экскаваторы на колесном шасси и для уборки дорог.

Запуск производства запланирован на следующий год.

Напомним, что «ДСТ-Урал» — компания отечественного тяжелого машиностроения, главный производитель бульдойзеров, а «Пневстроймашина» — старейшее предприятие по выпуску гидравлических систем.