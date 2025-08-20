Завод звукового оборудования построят в Кранозаводске Сергиево-Посадского округа

В Сергиево‑Посадском округе планируется построить современное предприятие по выпуску звукового оборудования — площадку для завода выбрали в индустриальном парке М8 в районе Краснозаводска. На место будущего строительства выезжал депутат Госдумы Сергей Пахомов.

По оценкам инвестора, при благоприятном развитии проекта производство может стартовать через полтора года. К 2027 году компания «Ломмарт Интеграция» рассчитывает довести выпуск до 12,3 тысячи единиц в год, что, по мнению представителей власти, станет вкладом в экономику района и усилит технологическую самостоятельность Подмосковья.

Новый завод будет специализироваться на звуковых решениях для стадионов, концертных и промышленных площадок, образовательных кампусов и конференц‑залов. Одной из амбициозных задач инвестора называется снижение зависимости рынка России от внешних поставок в условиях санкций.

Проект также принесет рабочие места: муниципалитет ожидает создание около 30 высококвалифицированных рабочих мест. Для округа это значимый шаг — ранее на местном уровне «гражданское» звуковое оборудование в основном ограничивалось выпуском магнитол.

Размещение производства в Краснозаводске стало возможным благодаря инвестиционной политике индустриального парка: участок передали в аренду за символическую плату в один рубль, что должно ускорить запуск предприятия.