Завод заменителей грудного молока построят в Можайске к 2027 году

Полностью локализованное производство заменителей грудного молока запустят в Можайске к 2027 году. Такое соглашение подписали Мининвест Подмосковья, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Мулти Милк» на полях ПМЭФ. Инвестиции в проект составят 15 миллиардов рублей.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Минивеста Екатерина Зиновьева рассказала, что для проекта выделили земельный участок площадью 10 гектаров. Новое высокотехнологичное предприятие планируют ввести в 2027 году, там создадут 170 рабочих мест.

Особенностью производства станет полная локализация и использование только местного сырья — молока от подмосковных фермерских хозяйств. Предприятие будет выпускать сухие молочные смеси — заменители грудного молока для поставок по всей России и на экспорт.