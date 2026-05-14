Завод систем водоочистки в Солнечногорске увеличит выработку по нацпроекту

На предприятии «Экосистема» в Солнечногорске подвели итоги диагностического этапа, который реализуют в рамках федерального проекта «Производительность труда». По итогам анализа на производственной площадке определили ключевые цели по повышению эффективности работы.

Предприятие планирует сократить время производственного цикла при выпуске водоочистного оборудования на 11%, а также увеличить производительность сотрудников на 10%. Поддержку команде оказывает Региональный центр компетенций Московской области, специалисты которого помогают внедрять современные инструменты бережливого производства.

В рамках проекта на предприятии намерены оптимизировать загрузку оборудования, стандартизировать рабочие процессы и снизить количество простоев. Для этого используют методы производственного анализа, включая систему «5 почему» и диаграмму Ишикавы, позволяющие выявлять причины потерь и устранять узкие места на производстве.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» и направлен на повышение эффективности российских предприятий.

