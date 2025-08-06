Завод вентиляционных систем в Пушкино увеличит выработку благодаря нацпроекту

Завод вентиляционных систем из Пушкино «Вентинвест» увеличит выработку благодаря федеральному проекту «Производительность труда». На нем выявят слабые места и внедрят новые методики работы.

Как рассказали в региональном Мининвесте, на предприятии уде провели стартовое совещание при участии специалистов регионального центра компетенций. На нем выбрали пилотный потом для внедрения принципов бережливого производства. Им станет производство фасонки прямоугольной.

Ожидается, что участие в проекте позволит на 10% сократить время протекания процесса, на 15% уменьшить незавершенное производство и на 10% увеличить выработку.

В ближайшие месяцы эксперты проведут диагностику и определят слабые места, после чего начнут разработку мероприятий по внедрению бережливого производства. Позже этот опыт распространят на другие участки.

Компания «Вентинвест» выпускает вентиляционное оборудование. Ежегодно завод производит более пяти квадратных метров продукции.

Предприниматели могут присоединиться к проекту по ссылке.