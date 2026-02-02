Завод в Солнечногорске выпустил более 5 тысяч тонн металлоконструкций за год

Компания «Аполло» в Подмосковье за год изготовила более пяти тысячи тонн металлоконструкций. Предприятие работает в индустриальном парке «Есипово».

Как сообщили в региональном Мининвесте, компания производит металлоконструкции для строительства. Это каркасы зданий, балки, колонны и фермы. На заводе выпускают до 1,7 тысячи тонн продукции в месяц, рассказали в региональном Мининвесте.

В портфеле реализованных проектов компании уже около 100 заводов, 90 логистических комплексов и более 30 торговых центров, административные здания, спортивные объекты, школы и детские сады. Так, «Апполо» произвела каркасы зданий для Центра обработки данных «Сбера», «Мегафона» и других.

«Производственные процессы предприятия выстроены на основе инструментов бережливого производства, которые предусматривают работу без выпуска дефектной продукции, без простоев, без перепроизводства и без излишних транспортировок», — отметили в министерстве.