Завод в Солнечногорске улучшает производительность и расширяет ассортимент

Компания «СолеРамичи» из городского округа Солнечногорск активно участвует в проекте по улучшению производительности труда. За полгода работы удалось повысить производительность на нескольких участках на 10%. Этого удалось достичь благодаря оптимизации логистики и переналадке оборудования.

Предприятие, где работает 92 человека, планирует за три года выйти на общий рост в 15%. В прошлом году завод выпустил около 450 тонн продукции, а в этом году планирует достичь показателя в 640 тонн. Такой скачок стал возможен благодаря увеличению мощностей — новое оборудование позволяет перерабатывать больше сырья без расширения штата.

Генеральный директор завода Роман Марченко рассказал, что самым сложным на пути оптимизации оказалась психологическая перестройка сотрудников. Персонал помог обучить региональный центр компетенций. Сейчас ключевой принцип работы на заводе: не искать причины, почему невозможно, а искать способы, как сделать.

Продукция компании известна не только в России, но и во всем мире. В ассортименте есть линейка тонких сыровяленых колбас с оригинальными вкусами, например, Строльгино с мускатным орехом и кардамоном или с фисташками, с ликером Апероль и черным трюфелем. Также представлены классические салями, сделанные по традиционным итальянским технологиям.

Ассортиментная политика строится на анализе спроса. В прошлом году компания вывела на рынок 11 новинок, а в этом году планирует презентовать еще около десяти.