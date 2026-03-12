Завод в Подольске выпустил почти 70 тысяч тонн полимерных труб за год

Климовский трубный завод в Подольске подтвердил статус крупнейшего в России производителя полимерных труб. Предприятие направило значительные объемы продукции на нужды жилищно-коммунального и строительного комплексов Москвы и Подмосковья.

Всего же за прошлый год он произвел более 10 тысяч километров продукции.

По итогам 2025 года завод отгрузил для столичного региона свыше 68 тысяч тонн труб.

Климовский трубный завод — это масштабное предприятие площадью 19,6 гектара. Здесь работает 25 технологических линий и 16 литьевых машин общей мощностью более 80 тысяч тонн продукции в год. В состав завода входят четыре производственных цеха, в том числе участок переработки отходов, а также испытательный центр, аккредитованный на проведение испытаний для подтверждения соответствия качества продукции.

На предприятии трудятся почти 700 человек.

Основным потребителем продукции завода остается Центральный федеральный округ.

Продукцию подольского предприятия активно использовали при реализации важных инфраструктурных проектов. Трубы для систем водоснабжения, созданные на заводе, применяли при создании инженерных сетей во Фрязине и Щелкове, а также при ремонте водовода возле деревни Лучинское.

Канализационные трубы задействовали во время реконструкции Люберецких очистных сооружений и канализации, при капитальном ремонте сетей в Кашире и коллектора в Орехово-Зуеве.

Кроме того, трубы применяли при строительстве систем водоотведения в ряде жилых комплексов, которые возводили крупные столичные девелоперы.

Минувший год ознаменовался для завода и технологическим обновлением. В эксплуатацию ввели два полностью автоматизированных участка, что позволило более чем удвоить производительность и полностью исключить применение ручного труда.