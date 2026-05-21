Завод в Павловской Слободе увеличит производство пластиковой тары

В селе Павловская Слобода под Истрой находится завод «ЗТИ-М», который специализируется на производстве пластиковой тары. Предприятие было построено в 2019 году и с тех пор активно развивается.

Производственно-складской комплекс компании занимает более 35 тысяч квадратных метров. Здесь работают более 200 специалистов, а многие процессы автоматизированы.

По словам начальника отдела инвестиций производства компании Александра Измаилова, завод находится в активной фазе развития. В прошлом году были запущены четыре новые производственные линии, одна из которых автоматизирована для выпуска 200-литровых бочек с кольцом жесткости. Это позволило увеличить выпуск продукции почти на 20%.

В текущем году предприятие планирует запустить 13 линий, включая технологии инжекционно-выдувного формования для производства флаконов и баночек для лекарственных препаратов. За год компания инвестировала более 350 миллионов рублей в расширение производства и создание новых рабочих мест. Благодаря поддержке Фонда развития промышленности Московской области в виде льготного займа в 60 миллионов рублей, завод продолжит увеличивать мощности.

Девиз компании — «Быть на шаг впереди и предугадывать нужды рынка». Предприятие активно реагирует на рыночные тенденции и удовлетворяет потребности покупателей, о чем говорит ведущий менеджер отдела продаж Дмитрий Казаринов: «Благодаря развитию технологий мы совершенствуем продукцию и удовлетворяем потребности покупателей». Продукцию завода покупают не только в России, но и в странах СНГ.