Завод в Мытищах выпустил два пятивагонных состава «Минск-2024»

Мытищинский завод «Метровагонмаш» поставил Минскому метрополитену еще два пятивагонных состава «Минск-2024». До конца текущего года будет передано еще два вагона.

Поставки осуществляются в рамках контракта на 20 вагонов. Современный подвижной состав, произведенный в России, модернизирует Автозаводскую линию. Замена устаревших моделей позволит улучшить комфорт и надежность перевозок пассажиров.

Вагоны метро для Минска, обладающие надежной шумо- и теплоизоляцией, оснащены широкими дверями, сквозными переходами, эргономичными сиденьями, системами микроклимата с функцией обеззараживания, видеонаблюдением, системами пожаротушения и USB-розетками. Головные вагоны имеют места для маломобильных пассажиров и колясок. В конструкции использованы российские асинхронные двигатели, а также комплектующие белорусских предприятий, включая элементы освещения салона и кабины машиниста, стеклоочистители, бортовую систему безопасности и гасители колебаний.

В 2024 году в Минск уже поставили 28 вагонов, которые сейчас эксплуатируются на Зеленолужской линии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично оценил поездку на новом поезде. Вагоны разработаны компанией «ТМХ-Инжиниринг» с учетом требований заказчика.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что предприятие «Метровагонмаш» является визитной карточкой округа. «Каждый день вагоны, произведенные в Мытищах, перевозят более 18 миллионов пассажиров в 19 метрополитенах 11 стран мира», — сказала руководитель муниципалитета.