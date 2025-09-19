Завод в Мытищах создаст уникальный наклонный лифт для турбазы в Геленджике

Завод «Пульс» в Мытищах, который входит в группу компания Lift-Import, начал производство уникального фуникулера торговой марки Puls. Это первое устройство такого типа, которое выпустят в России в постсоветский период.

Лифт заказала частная туристическая база в Геленджике. Система будет адаптирована к морскому климату и сложному рельефу.

«Это сложный многосоставной проект, с уникальными конструкторскими решениями. Его реализация заняла почти полтора года: разработка проекта, технической документации, производство и сборка на заводе „Пульс“. Также был создан макет трассы, на котором в настоящий момент испытывается фуникулер. Еще полгода потребуется на монтаж и пусконаладку лифтовой системы на черноморском побережье. Эти работы запланированы на лето 2026 года», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В общей сложности в проект инвестировали около 100 миллионов рублей.

В панорамной кабине с системой кондиционирования одновременно смогут разместиться до 26 человек. Она способна двигаться со скоростью полтора метра в секунду и рассчитана на перепад высот в 11 метров.

Особенность конструкции — устойчивость к землетрясениям до восьми баллов.

Вдоль всего маршрута установят эвакуационную лестницу, а все технические системы подключат к диспетчерскому контролю.

«Подобный фуникулер — это „штучный продукт“. Таких проектов еще не было постсоветской России, да и во всем мире. Поэтому речь о серийном производстве не идет. Но мы будем рады с учетом полученного опыта и наработок, закрепленных патентами, повторить данный проект или еще более сложный», — пояснил генеральный директор лифтостроительного завода «Пульс» Артем Исаев.

По его словам, фуникулер спроектировали с учетом его расположения в зоне, где растут краснокнижные деревья.

