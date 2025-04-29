Завод в Егорьевске увеличил мощности по безопасной переработке пластика

Завод «ЭкоЛайн-ВторПласт», расположенный в деревне Поцелуево в муниципальном округе Егорьевск, начал утилизацию пластиковых отходов четвертого класса опасности. Это позволит предприятию увеличить объемы переработки.

К четвертому классу опасности относятся пластиковая упаковка из-под химических веществ, загрязненный полиэтилен и прочие полимерные материалы.

Процесс переработки состоит из нескольких этапов, среди которых автоматическая сортировка, горячая мойка, а также лазерная фильтрация и дегазация, что позволяет получить высококачественное вторсырье, пригодное даже для пищевой промышленности.

«ЭкоЛайн-ВторПласт» – крупнейший в России завод по переработке пластика, первый в стране проект, реализованный совместно оператором по обращению с отходами и переработчиком вторсырья. Его мощность составляет 62 тысячи тонн отходов в год.

В феврале текущего года предприятие вошло в реестр утилизаторов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, что подтверждает его соответствие экологическим стандартам.