Завод в Дмитрове расширил производство бирок для маркировки животных

На заводе «Альфа-Силтэк» в городе Дмитров активно развивают производство бирок для маркировки сельскохозяйственных животных. Для этого закупили новое оборудование и обучили персонал.

Заказчиками новой продукции стали разные аграрные предприятия — от краснодарских агрохолдингов до якутских оленеводов. В будущем на заводе планируют производить маркировку и для птиц, а также для диких и бездомных животных.

Специалисты завода разработали несколько основных видов ушных бирок профессиональной линейки «Силфлекс». Как рассказал директор предприятия Михаил Ананков, многие клиенты просят наносить на бирках дополнительную информацию. Закон допускает наличие других изображений, помимо уникального номера средства маркирования (УНСМ).

Поэтому большинство заказов сопровождается индивидуальными макетами на маркировку. Это усложняет технологический процесс, но завод идет навстречу клиентам и наносит на бирку логотипы, штрих-коды, QR-коды и прочую дополнительную информацию.

Новинки от завода в Дмитрове пользуются спросом во всех регионах России. Появились первые клиенты и в странах ближнего зарубежья. В этом году дирекция планирует активнее работать на внешнем рынке, чтобы встать в один ряд с мировыми производителями средств маркирования животных.