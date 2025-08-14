Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове

Фото: Завод по производству упаковки для пищевых продуктов «МолоПак» в Чехове / Медиасток.рф

Компания «Каппа Рус» построит завод упаковки на территории особой экономической зоны «Максимиха» в Домодедове. На нем будут выпускать материалы, которые используются в пищевой и химической промышленности.

Для реализации проекта компания подписала договор на приобретение земельного участка площадью 10 гектаров, рассказали в областном Мининвесте. На предприятии будут выпускать гофрокартон и упаковку из него. Продукцию будут использовать производители пищевой, химической, медицинской промышленности.

Компания входит в число 10 крупнейших производителей гофрокартона в стране. В 21024 году там произвели 387 миллиона квадратных метров материала. Заводы «Каппа Рус» находятся в Москве, Всеволожске, Коммунаре и Окуловке. Новое предприятие в Подмосковье шестым.

Особая экономическая зона «Максимиха» расположена в 45 километрах от МКАД. Инвесторы могут подобрать площадку для размещения бизнеса в Подмосковье на интерактивной карте.