Завод «Тонар» отправил полуприцепы в Республику Беларусь

Машиностроительный завод «Тонар», расположенный в Орехово-Зуевском округе, отгрузил партию шторно-бортовых полуприцепов Тонар Т3-16 в исполнении TIR в Республику Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Полуприцепы предназначены для перевозки различных грузов. Их шторно-бортовая конструкция позволяет быстро выполнять погрузку и разгрузку с любой стороны, а жесткие боковые борта обеспечивают дополнительную прочность. Техника соответствует требованиям международной системы TIR, что упрощает таможенные процедуры при международных перевозках.

Заказчиком новой техники стал белорусский маркетплейс 21vek. В первую партию вошли два полуприцепа общей стоимостью 5,8 млн рублей. Поставка осуществляется через официального дистрибьютора завода в Беларуси — компанию «Траксторбел».

Как отметили в компании, сотрудничество с белорусским партнером будет продолжено. За 2025 год белорусским заказчикам было отгружено 100 единиц техники, а за первое полугодие 2026 года этот показатель достиг уже порядка 130 единиц. Стороны обсуждают дальнейшее расширение поставок.