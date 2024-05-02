Завод теплоизоляций из Ступина повысит производительность труда | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 22:17 Завод теплоизоляций из Ступина повысит производительность труда Медиасток.рф

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Завод по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна в Ступине принял участие в национальной программе «Производительность труда». Руководство компании провело стартовое совещание, на котором выбрали пилотный проект новой линии.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, завод «Изомин» запустил тестовое производство теплоизоляционных материалов из базальтового волокна на примере плиты марки «СС».

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Цель проекта — оптимизировать производство, чтобы снизить издержки и повысить прибыль без существенных вложений с применением инструментов бережливого выпуска продукции, а также руководство компании планирует сократить время рабочего процесса, запасы незавершенного производства и увеличить выработку производственной линии не менее чем на 20%.

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