Завод текстиля для дома в Сергиевом Посаде увеличит выработку благодаря нацпроекту

Завод текстиля для дома «Ол-Текс» в Сергиевом Посаде присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». Там внедрят новые методики и увеличат выработку.

Как сообщили в областном Мининвесте, компания уже более 10 лет выпускает продукцию для сна. Это подушки, одеяла, наматрасники и постельное белье. Завод в Хотькове оснащен современным оборудованием и автоматическими линиями. На предприятии уже прошло стартовой совещание со специалистами Регионального центра компетенций.

Ожидается, что участие в федеральном проекте позволит компании на 10% сократить время протекания процессов, на 10% уменьшить незавершенное производство и на 10% увеличить выработку.

Пилотным процессом для внедрения принципов бережливого производства выбрали изготовление подушек. Позже эти практики распространят на другие участки.

Предприниматели могут присоединиться к проекту по ссылке.