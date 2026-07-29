Производственное оборудование обновят на заводе «Техно» в Серпухове в этом году

Завод «Техно», входящий в структуру «Технониколь, продолжает масштабную модернизацию в Серпухове. Проект реализуют в рамках глобальной реконструкции, завершение которой запланировано на сентябрь 2026 года.

Как отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, компания рассчитывает увеличить эффективность очистки выбросов после завершения проекта. Общие инвестиции в модернизацию составляют четыре миллиарда рублей.

В рамках реконструкции на предприятии обновляют основное производственное оборудование, заменят стекловаренную печь и камеру полимеризации. Модернизируют участки образования волокна, формования теплоизоляционных плит и отведения газов. Это обеспечит лучший контроль технологического процесса, стабильность и управляемость потока газоотведения, а в итоге — повысит качество очистки атмосферных выбросов.

Директор завода в Серпухове Виталий Черкасов рассказал, что на предприятии внедрят еще одну газоочистную установку, которая повысит качество очистки выбросов. Система аспирации будет удалять воздух с пылью и производственными газами и последовательно очищать его.

Помимо улучшения очистки выбросов, внедрение еще одной системы упростит обслуживание оборудования и повысит эффективность производства. В результате реконструкции на заводе появится более современное и эффективное производственное и очистное оборудование, которое повысит экологичность предприятия, сократит энергопотребление и выбросы парниковых газов.

Также завод планирует создать общественный парк в Серпухове. Сейчас идут переговоры с городской администрацией о переоформлении земельных участков для его организации.