Завод стройматериалов в Дмитрове увеличил выработку благодаря нацпроекту

Компания «Деке Экстружн» из Дмитрова увеличила выработку персонала более чем на 10% после вступления в нацпроект «Производительность труда». Предприятие специализируется на производстве стройматериалов.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприятие выбрало в качестве пилотного потока процесс производства труб и желобов водосточных систем. Несколько месяцев рабочая группа проекта вместе с экспертами Регионального центра компетенций определяли способы оптимизаци работы. В результате на потоке внедрили системы бережливого производства.

В результате на предприятии сократилось время протекания процесса на 12%, уменьшились запасы в потоке на 12%, а выработка увеличилась на 11%.

Компания с 2005 года выпускает товары для отделки загородных домов и является одним из лидеров на российском рынке.

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