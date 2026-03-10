Завод стекловолокна в Серпухове запустил виртуальную модель склада

На заводе стекловолокна «Техно» в Серпухове создали цифрового двойника склада готовой продукции. Виртуальная модель позволяет разработать несколько вариантов организации пространства, оценить их эффективность еще до этапа реального строительства и выбрать оптимальное решение.

С помощью проекта предприятие планирует встроить новую складскую площадку площадью около 13 гектаров в уже существующую систему. Позже процессы транспортировки и штабелированию роботизируют.

«Это повысит эффективность планирования и использования складских ресурсов, а также производительность труда на этом участке», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Цифровой двойник дает возможность моделировать различные сценарии работы склада и прогнозировать, как будет функционировать логистика при изменении потоков продукции или инфраструктуры. Оценка эффективности решений происходит еще до их реализации — в виртуальной среде, что позволяет избежать лишних затрат и снизить риски.

«За счет внедрения цифрового двойника мы смогли рассмотреть несколько вариантов топологии склада, проверить, как новые маршруты, размещение эстакад, зон погрузки и разгрузки и т. п., справятся с планируемым увеличением объемов продукции. А затем выбрали для реализации наиболее эффективную гипотезу», — отметил директор завода Виталий Черкасов.

Программная основа цифрового двойника построена на Java-приложении, созданном в системе имитационного моделирования AnyLogic.

Перед запуском модели на предприятии провели масштабную подготовительную работу. Все ключевые складские процессы оцифровали и перевели в формат блок-схем.

Производственные линии, зоны хранения, эстакады и парковки для транспорта классифицировали и нанесли на цифровую карту. Кроме того, систему синхронизировали с платформой 1С, настроив автоматическую передачу справочников и данных статистики. Это позволило формировать сценарии работы склада на основе реальных сведений.