Завод рыбной продукции расширит производство в Дмитрове

Компания «Фуд Тим» выпустила более трех тысяч тонн продукции на предприятии глубокой рыбной переработки в Дмитрове за год. Там использовали российское сырье — морскую и озерную форель, семгу, а также минтай, треску, кету и горбушу. В будущем организация построит новый комплекс для расширения производства.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, сейчас компания производит свыше 250 товарных позиций. Около 20 из них — новые и уникальные продукты, не имеющие аналогов на рынке.

«В прошлом году компания „Фуд Тим“ также приступила к строительству нового рыбоперерабатывающего комплекса в рамках расширения производства. Инвестиции в реализацию масштабного проекта оцениваются в один миллиард рублей. После ввода в эксплуатацию нового комплекса, компания сможет ежемесячно производить около 600-800 тонн продукции только на этой площадке», — рассказала она.

Группа компаний «Фуд Тим» занимается переработкой рыбы и морепродуктов более 16 лет. Площадь предприятия превышает две тысячи квадратных метров. Там выпускают филе, слайсы, полуфабрикаты и сублимированные продукты.

Компания создала линейку продуктов для диетического и здорового питания, а также занялась разработкой рецептов для школ.

«Наше производство оснащено современным оборудованием, которое позволяет обеспечить глубокий процессинг, высокое качество выпускаемой продукции и постоянный контроль качества. Мы сотрудничаем со всеми ключевыми транспортными компаниями, работающими в низкотемпературных режимах перевозки, что позволяет регулярно поставлять нашу продукцию практически в любую точку России», — отметила учредитель компании Олеся Попова.

Готовую продукцию предприятия поставляют в Белоруссию, Азербайджан, ОАЭ, Армению и Грузию. В ближайшее время компания наладит экспорт в Узбекистан, Китай, Вьетнам, Саудовскую Аравию и Египет.