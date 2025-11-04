Завод резинотехнических изделий в Подольске увеличил мощность производства

На предприятии «Полиэдр» изготовили порядка 1000 тонн изделий из резины с начала текущего года от наглазника для оптического прицела до основания вертолетных площадок. Руководство планирует увеличить производство изделий для нужд СВО.

С 2022 года объемы производства на заводе увеличили почти в три раза благодаря новым машинам для литья резины под давлением, аналогов которым в России нет. Машина снижает физическую нагрузку сотрудника и значительно повышает производительность и качество.

На территории завода установлены три тестовых образца для отработки разных режимов использования и один лабораторный. В дальнейшем планируют полностью обновить технику.

«Полиэдр» является поставщиком резинотехнических изделий для многих крупных российских и заграничных предприятий. Продукцию используют в автомобильной, железнодорожной, нефтегазовой, сельскохозяйственной промышленности. На заводе оказывают полный комплекс услуг от разработки чертежа изделия, конструкции пресс-формы до внедрения и массового производства изделий.

Предприятию более 30 лет. Сейчас здесь трудятся более 60 человек. Завод выпускает 1000 наименований резиновой продукции.