Завод РЕХАУ в Гжели: как удается удерживать лидерство на рынке оконных профилей

Завод РЕХАУ в подмосковной Гжели уже более десяти лет занимает лидирующие позиции на российском рынке оконных профилей. Успех предприятия основан на инновационном производстве и строгом контроле качества.

По словам заместителя генерального директора по производству Вардана Григоряна, ключевые факторы успеха компании — это широкий ассортимент продукции и стабильные поставки. На заводе внедрена многоуровневая система контроля качества на всех этапах производства — от поступления сырья до отгрузки готовых изделий.

Важную роль играет высококвалифицированный персонал с многолетним опытом работы и уникальные технологии производства. Производственный комплекс оснащен современным оборудованием, включая высокоскоростные линии экструзии и специальные установки для подготовки сырья. Особое внимание уделяется качеству поверхности профиля и скорости его производства.

Предприятие работает круглосуточно, останавливаясь только на новогодние праздники. За 30 лет работы на российском рынке компания достигла значительных успехов. С 2014 года РЕХАУ удерживает позицию лидера по продажам окон и участвовала в строительстве объектов Олимпиады-2014 и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Более 55% сотрудников работают в компании свыше 10 лет, что говорит о стабильности и привлекательности работодателя. Важным фактором успеха является способность предприятия адаптироваться к текущим условиям рынка. Компания успешно решает вопросы импортозамещения, локализуя ключевые компоненты производства и находя альтернативные решения для поддержания производственных процессов.