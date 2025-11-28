Завод растворов для контактных линз запустили в ОЭЗ «Дубна»

Новый завод компании «Окей Вижен Технологии» заработал на площадке особой экономической зоны «Дубна». Благодаря запуску новых линий предприятие сможет выпускать до двух миллионов флаконов растворов для ухода за контактными линзами в год.

Как рассказали в региональном Мининвесте, компания стала резидентов ОЭЗ в 2019 году. На площадке запустили завод растворов для ухода за контактными линзами площадью более двух тысяч квадратных метров.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта превышает 405 миллионов рублей. Предприятие обеспечило создание 25 новых рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Компания выпускает растворы без консервантов, поэтому продукция пользуется большой популярностью у людей с повышенной чувствительностью глаз

«Запуск нового производственно-лабораторного комплекса позволил нам увеличить производственные мощности на 40%. Таким образом, это позволило нарастить выпуск продукции до более чем 150 тысяч контактных линз и 150 тысяч флаконов растворов в месяц», — отметил генеральный директор «Окей Вижен Технологии» Сергей Шулика.

Он добавил, что в следующем году компания увеличит объемы выпуска за счет введения двухсменного графика и привлечения квалифицированных специалистов.

Инвесторы могут подобрать земельный участок для реализации своего проекта по ссылке.