Завод противоопухолевых препаратов запустят в Дубне

Проект реализует компания «Алсигма», рассказала заместитель председателя правительства — глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. На заводе создадут 55 рабочих мест.

«На территории ОЭЗ „Дубна“ компания будет разрабатывать и выпускать лекарственные средства. Реализация проекта позволит избежать перебоев с поставками аналогичных импортных лекарственных средств. После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать более 140 миллионов таблеток и капсул в год», — сказала Екатерина Зиновьева.

Компания займет разработкой противоопухолевых препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений. Первый этап проекта запустят в 2027 году, а на полную мощность предприятие выйдет к 2029 году.

«В рамках инвестиционного проекта компания сформирует научно-производственный комплекс площадью порядка 5,2 тысячи квадратных метров, где займется созданием и производством жизненно важных лекарственных препаратов», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.