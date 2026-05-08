Завод промышленных систем охлаждения построят во Фрязине в этом году

Во Фрязине строят новое предприятие по выпуску холодильной техники и теплообменного оборудования. Завод будет производить широкий спектр промышленных устройств для систем охлаждения и вентиляции.

Трехэтажное предприятие займет площадь свыше 12 тысяч квадратных метров. В реализацию проекта инвестируют 900 миллионов рублей.

На территории разместят участки обработки металлических деталей, порошковой окраски, сборки теплообменников, испытаний устройств, а также упаковки.

Ассортимент будет состоять из разных размеров и конфигураций устройств. Запуск завода позволит создать 300 рабочих мест.

За процессом работ следит Главгосстройнадзор Московской области. Готовность объекта достигает 20%. Специалисты сейчас занимаются устройством надземной части здания.

На площадке трудятся 13 человек, которые используют две единицы техники.

Работы завершат в третьем квартале текущего года. Застройщиком выступает компания «ВЕЗА».