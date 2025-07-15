Завод пожарной техники построят в Сергиевом Посаде. Для этого инвестор получил земельный участок на льготных условиях — без проведения торгов. Предприятие планируют заместить в 2028 году.

Как рассказали в областном Мининвесте, компания «Каланча» уже работает на территории Сергиева Посада. На предприятии выпускают модули и установки для тушения пожаров.

Для расширения компания получила без торгов земельный участок площадью 1,4 гектара. Благодаря этому мощности увеличат в два раза — до 90 тысяч единиц техники в год.

«В рамках проекта инвестор создаст производственно-складской комплекс общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 85 миллионов рублей. На предприятии будет создано 50 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — глава Минивнеста Екатерина Зиновьева.

Всего с начала этого года инвесторы получили 59 земельных участков по программе. Их общая площадь превысила 747 гектаров.

Выбрать площадку для реализации инвестпроекта предприниматели могут по ссылке.ковье.