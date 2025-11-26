Завод полуприцепов построят в Домодедове в 2028 году

Компания «Ирвик» планирует реализовать инвестиционный проект по запуску производства прицепов, полуприцепов и армокаркасов для буровых установок в Домодедове. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Инвестиции в проект составят 275 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 30 новых рабочих мест. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что регион передал компании земельный участок под строительство нового завода по упрощенной процедуре без проведения торгов.

На участке построят производственно-складской комплекс общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что производство начнет работу к концу 2028 года.