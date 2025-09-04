Завод полиэтиленовой пленки в Серпухове нарастит мощности

Как рассказали в областном Мининвесте, компания нарастит выпуск пленки технологией пленочной экструзии. Для этого она закупит новое оборудование, с помощью которого будут выпускать пакеты и упаковки.

«ФРП МО одобрил компании льготный заем в размере 50 миллионов рублей под 3% годовых сроком до семи лет. Общий объем инвестиций составляет 88,5 миллиона рублей. Будет создано 16 рабочих мест. Проект планируется реализовать в четвертом квартале 2025 года», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Сейчас на заводе выпускают 20,4 тысячи тонн упаковки в год. После увеличения мощности этот показатель достигнет 26,4 тысячи тонн.

Компания «Артпласт» входит в число крупнейших производителей полиэтиленовой упаковки в стране.

Предпринимали могут получить кредиты ФРП на льготных условиях. Узнать об этом больше можно по ссылке.