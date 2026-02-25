Сегодня 15:16 Завод по производству строительных сэндвич-панелей запустили в Можайске 0 0 0 Фото: Яна Шаливская Подмосковье

В Можайске запустили первую линию нового завода компании DoorHan по производству сэндвич-панелей. Производство разместилось на площадке мультитехнологического технопарка.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила, что договоренности о строительстве объекта достигли на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

В рамках инвестиционного проекта компания DoorHan запустила завод, где займется выпуском теплоизоляционных материалов на основе базальта — минеральной ваты и строительных сэндвич-панелей. Сегодня компания запустила первую производственную линию, мощность которой составляет два миллиона квадратных метров сэндвич-панелей в год. Екатерина Зиновьева

Уже свыше 30 жителе Подмосковья устроились на работу на новом предприятии, но набор персонала продолжается. Когда завод выйдет на полную мощность, там в общей сложности откроют 350 вакансий.

В проект вложат примерно три миллиарда рублей. В планах предприятия на первый квартал этого года — запуск технологической линии мощностью до 40 тысяч тонн минеральной ваты ежегодно. В начале 2027 года запустят вторую такую линию.

Мы уже сформировали солидный портфель заказов, и в ноябре планируем перейти к следующему этапу — постепенному увеличению производительности. Иван Трунов начальник отдела ограждающих и теплоизоляционных конструкций зданий DoorHan

Произведенные сэндвич-панели в первую очередь направят заказчикам в Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Продукция найдет применение при возведении промышленных и коммерческих объектов. Мультитехнологический технопарк международного концерна DoorHan работает с 2019 года. Находящиеся там заводы «ДорХан 21 век-Можайск» выпускают быстровозводимые капитальные здания высокой заводской готовности, домокомплекты для строительства частных домов, мостовые конструкции, а также сэндвич-панели.