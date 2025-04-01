Завод по производству стеклопакетов с обогревом откроют в Коломне

Российская компания «Термо Глас» реализует в Коломне новый инвестиционный проект — производство современных стеклопакетов с электрообогревом. Глава округа Александр Гречищев провел встречу с директором предприятия Александром Костюченко.

На мероприятии обсудили этапы реализации проекта, побеседовали о современных технологиях по выпуску греющего стекла. Компания уже приобрела одно из производственных зданий в Коломне, сейчас там ведутся работы по реновации.

Как рассказал Александр Гречищев, одной из приоритетных задач остается поддержка предпринимателей.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева правительство региона проделало большую работу для того, чтобы Подмосковье становилось интереснее бизнесу. Упростили процедуры вхождения на рынок, разработали удобные сервисы — все это позволяет создавать больше рабочих мест и наращивать инвестиции», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по госпрограмме направят свыше 20 миллиардов рублей.