Завод по производству металлоконструкций откроют в Солнечногорске в июле

Строительство завода по производству металлоконструкций компании «Аполло» завершили в индустриальном парке «Есипово». Предприятие запустят в конце июля. Здесь создадут более 80 рабочих мест.

«Завод построился в кратчайшие сроки благодаря поддержке и областного Правительства, и Министерства инвестиций, и губернатора Подмосковья, потому что „Есипово“ — это наш индустриальный парк с долей областного участия, в котором созданы все условия для расширения и развития производств», — отметил Типографщик.

В планах у завода — запуск обучающих курсов для строителей, а также организация практики для студентов и трудоустройство молодых специалистов по принципу наставничества.

Основное производство компании «Аполло» находится в Самаре. Оно выпускает до 1,5 тысяч тонн готовой продукции в месяц. Благодаря запуску нового завода в Солнечногорске, мощности компании вырастут до трех тысяч тонн выпускаемой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе по договору на ПМЭФ построят индустриальный парк.

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