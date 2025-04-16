Завод по производству ковров построят в Дмитрове в 2028 году

В индустриальном парке «Подосинки» в Дмитровском муниципальном округе построят завод по производству ковров. Объем инвестиций в расширение предприятия компании «Роялтафт» составит три миллиарда рублей.

Завод будет состоять из двух зданий, первое из которых начали строить в 2022 году. Его площадь составит 33 тысячи квадратных метров. Разрешение на возведение второго помещения площадью 13 тысяч квадратных метров компании выдали недавно.

«После завершения строительства в 2028 году для жителей Московской области будет создано не менее 200 рабочих мест», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Новый завод компании позволит ежегодно производить от 15 до 25 миллионов кубических метров ковровых изделий. Снизить стоимость создания продукции позволяет использование отечественного сырья.

«Также наше важное отличие — это собственное изготовление нити. Такая мера помогает избежать брака и не позволяет ворсу пылить и деформироваться в процессе эксплуатации», — отметил генеральный директор «Роялтафт» Кади Суменов.