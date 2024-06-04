Завод по производству кондитерской продукции построят в Лобне в 2025 году

Компания «Столичные поставки» планирует развернуть производство кондитерских изделий в Лобне в 2025 году. Для запуска серийного производства юридическое лицо воспользуется льготным займом от Фонда развития промышленности Московской области.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что компания планирует вложить 208,4 миллиона рублей в реализацию соответствующего проекта.

Причем 150 миллионов рублей будет предоставлено в виде льготного кредита в рамках программы «Импортозамещение». Запуск завода позволит создать свыше 20 новых рабочих мест для жителей городского округа.

«Запуск предприятия ожидается в 2025 году», — добавила Зиновьева.

Компания «Столичные поставки» была основана в 2012 году и в настоящее время является одним из лидеров на рынке российских поставщиков кондитерских и бакалейных товаров. Новое производство в Лобне позволит увеличить выпуск шоколадных изделий до 600 тонн к 2025 году, а затем расширить его до одной тысячи тонн в год.

На территории региона действует множество различных программ поддержки, о чем ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, например, промышленные предприятия могут получить займы с льготными процентными ставками от 0,5% до 5% годовых. Более подробную информацию о программах можно получить на сайте.

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