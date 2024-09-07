Завод по производству колбасных изделий появится в Мытищах

Новый завод, который будет производить колбасные изделия, построят в Мытищах. Он обеспечит городу более 50 рабочих мест.

Планируется, что завод будет выпускать от двух до трех тысяч тонн продукции в год. В период строительства создадут необходимую инженерную инфраструктуру, закупят и установят все производственное оборудование.

Строительством предприятия будет заниматься крестьянско-фермерское хозяйство «Еремино поле». Профессиональное сопровождение инвестору проекта обеспечит региональный Центр содействия строительству. Создание завода станет большим шагом к развитию как сельского хозяйства в Московской области, так и подмосковной экономики в целом, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

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