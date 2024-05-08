Завод по переработке шин полного цикла построят в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 17:58 Завод по переработке шин полного цикла построят в Орехово-Зуеве Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Производитель шин — компания «Давыдово» — построит завод резиновой крошки в Орехово-Зуеве. Реализовать проект импортозамещения поможет Фонд развития промышленности Московской области.

«Общий объем инвестиций в запуск нового производства составит 244 миллиона рублей. Из них 150 миллионов компания получит в рамках льготного займа в подмосковном ФРП. Предприятие планирует реализовать проект уже в следующем году», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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«Давыдово» ведет деятельность на базе предприятия «Мишлен», российские активы которого выкупили. У компании есть прямой доступ к сырью для производства резиновой крошки — использованным шинам. Инвестор построит современный завод по переработке полного цикла, мощность которого позволит производить около 15 тысяч тонн резиновой крошки в год. Это востребованный продукт, который активно используется в дорожном строительстве и благоустройстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 — сейчас в работе.

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