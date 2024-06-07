Завод по переработке полимерной упаковки откроют в Подмосковье по соглашению на ПМЭФ

Производство по переработке полимерной упаковки откроют в Подмосковье в 2025 году. Соглашение о его строительстве на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Флекс Филмс Рус» Джунаид Кхан.

Первое производство индийской компании заработало в Подмосковье в 2020 году. После этого запустили еще два завода по производству пленки и лакокрасочных материалов. Теперь инвестор реализует проект по переработке полимерной упаковки, рассказал глава региона. Строительство начнется в конце этого года, а откроют предприятие в следующем.

«Компания обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Планируемый объем инвестиций — более 4,6 миллиарда рублей. Ежегодно комплекс будет производить до 43 тысяч тонн сырья для создания новой продукции на отечественном рынке в целом и на предприятиях „Флекс Филмс Рус“», — добавил Воробьев.