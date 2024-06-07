Завод по переработке полимерной упаковки откроют в Подмосковье по соглашению на ПМЭФ
Воробьев: компания из Индии откроет завод по переработке упаковки в Подмосковье
Производство по переработке полимерной упаковки откроют в Подмосковье в 2025 году. Соглашение о его строительстве на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Флекс Филмс Рус» Джунаид Кхан.
Первое производство индийской компании заработало в Подмосковье в 2020 году. После этого запустили еще два завода по производству пленки и лакокрасочных материалов. Теперь инвестор реализует проект по переработке полимерной упаковки, рассказал глава региона. Строительство начнется в конце этого года, а откроют предприятие в следующем.
«Компания обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Планируемый объем инвестиций — более 4,6 миллиарда рублей. Ежегодно комплекс будет производить до 43 тысяч тонн сырья для создания новой продукции на отечественном рынке в целом и на предприятиях „Флекс Филмс Рус“», — добавил Воробьев.
На предприятии будут перерабатывать ламинат, ПЭТ-бутылки и асептические упаковки.
«Флекс Филмс Рус» — крупнейший иностранный инвестор Подмосковья. Компания приводит половину гибкой упаковки в стране и поставляет продукцию в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и другие государства.
«Наши заводы во всем мире работают по принципу безотходного производства. Данный проект будет не только способствовать решению проблем экологии, но и внедрит современные технологии в строительные материалы, обеспечив им долговечность и экологичность. В дальнейшем мы планируем запустить такие заводы по всей России, заменив в значительной степени первичное сырье на переработанный материал», — отметил Джунаид Кхан.
Ранее на ПМЭФ директор компании «Гормаш Глобал» рассказал о строительстве завода буровых установок в Подмосковье. Работы планируют начать к концу лета.
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