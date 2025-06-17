Завод по изготовлению термопленки в Воскресенске расширит производство

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В городском округе Воскресенск успешно работает предприятие по производству термопленки, основанное в 2002 году. С 2022 года компания заключила контракт с АО «Госзнак» и выпускает фольгу для тиснения, которая используется при изготовлении обложек паспортов граждан Российской Федерации.

На предприятии трудятся около 50 человек. В ближайшее время компания планирует увеличить объемы производства, что позволит создать новые рабочие места.

Заменить зарубежные аналоги удалось благодаря учредителю Виталию Даурову, который берется за сложные и уникальные производства.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Кроме того, компания активно развивает сотрудничество с партнерами из стран ближнего зарубежья, в частности с Республикой Беларусь. Высококачественная фольга востребована не только для паспорта, но и в других отраслях, например у производителей медицинской тары, где важны стерильность и долговечность упаковки.

Таким образом, предприятие в Воскресенске вносит значительный вклад в импортозамещение и развитие отечественной промышленности.

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