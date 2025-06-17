Завод по изготовлению термопленки в Воскресенске расширит производство

В городском округе Воскресенск успешно работает предприятие по производству термопленки, основанное в 2002 году. С 2022 года компания заключила контракт с АО «Госзнак» и выпускает фольгу для тиснения, которая используется при изготовлении обложек паспортов граждан Российской Федерации.

На предприятии трудятся около 50 человек. В ближайшее время компания планирует увеличить объемы производства, что позволит создать новые рабочие места.

Заменить зарубежные аналоги удалось благодаря учредителю Виталию Даурову, который берется за сложные и уникальные производства.