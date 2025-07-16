Завод пищевых контейнеров запустили в Дмитрове

Как рассказали в областном Мининвесте, сейчас на предприятии производят контейнеры 10 видов. Позже ассортимент расширят. Компания выпускает фольгу под брендами Sayana, «Саянская фольга» и «Саяночка».

«Общие инвестиции предприятия в расширение производства составляют более 1,2 миллиарда рублей. Мощность запущенной производственной линии пищевых контейнеров составляет 1200 тонн переработки фольги в год, что позволит создать 185 миллионов контейнеров в год», — отметила заместитель председателя правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева.

По словам директора блока «Фольга» Алексея Агафонова, спрос на алюминиевые контейнеры в России за последние два года вырос на 40%.

«Наличие такого производства в периметре РУСАЛа гарантирует высочайшее качество и оптимальную себестоимость по всей производственной цепочке — от первичного алюминия до проката фольги и выпуска самих контейнеров», — сказал он.

Алюминий — идеальный материал для пищевых контейнеров. Его можно разогревать в духовке, он подлежит переработке и не вступает во взаимодействие с пищей.