Завод пищевых ингредиентов построят в Наро-Фоминске в 2026 году

Строительство нового комбината по производству пищевых ингредиентов начнется в Наро-Фоминском городском округе. Благодаря поддержке Центра содействия строительству Подмосковья, компания смогла успешно пройти все этапы согласования проекта и получить одобрение на его реализацию.
Предприятие планирует производить пищевые ингредиенты для мясной, кондитерской и молочной промышленности. Ежемесячно завод будет выпускать около 800 тонн продукции. При этом объем инвестиций на реализацию проекта составит порядка 240 миллионов рублей.
Запуск нового комбината в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года. Реализация проекта станет значимым региональным событием. При этом запуск производства позволит создать около 150 дополнительные рабочих мест для жителей региона.