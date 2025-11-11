Завод панелей для облицовки фасадов в Рузе расширит производство

Компания «Технониколь» начала модернизацию нового завода в Рузе. Там закупили новое оборудование и оптимизировали линии. В следующем году предприятие расширит ассортимент панелей для облицовки фасадов.

Предприятие вошло в структуру компании «Технониколь» в сентябре, после покупки активов ООО «ТД ЛТМ». Сейчас на заводе занимаются окраской фиброцементных панелей для облицовки навесных вентилируемых фасадов. Там уже завершили первый этап модернизации, направленный на изменение технологии и повышение качества проводимых работ.

Как рассказал директор «Завода ТЕХНО» в Рузе и Обнинске Кирилл Кемаев, на предприятии заменили часть оборудования и приобрели новую сушильную печь.

«Приобрели новую сушильную печь с возможностью транспортировки и сушки как с верхней, так и с нижней стороны. Это поможет избежать деформации и разрушения плит при нанесении лака, а также упросит работу с ними на стройке, т. к. полностью исключит вероятность прогиба при монтаже и на фасаде», — рассказал он.

Кроме того, на заводе оптимизировали схему расположения технологических линий. Это позволит лучше улавливать пыль и очищать плиты после шлифовки. В здании также переоборудовали вентиляционные системы и обновили программное обеспечение.

В следующем году компания продолжит модернизацию и расширит ассортимент продукции.