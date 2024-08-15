Завод оборудования для спецтехники запустят в Сергиевом Посаде к 2027 году

Компания «Платикс-Про» получила земельный участок в Сергиевом Посаде по льготной программе. На нем построят завод навесного оборудования для сельхозтехники и другого. Проект планируют реализовать к 2027 году.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, компания получила участок по программе «Земля за 1 рубль». В проект инвестируют 150 миллионов рублей, на заводе создадут более 20 рабочих мест.

На предприятии будут выпускать навесное оборудование для транспорта, в том числе для сельхозтехники, погрузчиков, экскаваторов и бульдозеров.

«Для реализации инвестпроекта предприятию сдан в аренду на льготных условиях земельный участок площадью 3,4 гектара. Отмечу, в Сергиево-Посадском округе подписано уже 15 договоров по программе „Земля за 1 рубль“», — добавила глава Мининвеста региона Наталья Адигамова.

По программе инвесторы могут получить земельный участок для реализации импортозамещающих проектов в аренду по ставке один рубль в год. Если за три года предприниматель сможет реализовать бизнес-план, то он сможет выкупить недвижимость за 15% от кадастровой стоимости.

Подобрать место для размещения производства жители могут по ссылке.

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