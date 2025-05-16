Завод «Метровагонмаш» в Мытищах провел экскурсию для актера Дмитрия Чеботарева

Завод «Метровагонмаш» из Мытищ принял участие в проекте «Открытая промышленность». В его рамках на предприятие приехал актер театра и кино Дмитрий Чеботарев. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Вместе с подписчиками сообщества «ВКонтакте» «Открытая промышленность» Дмитрий Чеботарев прошел по производству и посмотрел, как создают поезда для метро. Гостям также рассказали много интересного. Например, что на сборку одного состава уходит всего семь дней.

Участники экскурсии не просто наблюдали — они сами попробовали поучаствовать в некоторых этапах сборки и даже сняли мини-клип внутри нового вагона метро. Для Дмитрия поездка стала особенно запоминающейся: он с детства мечтал нажать на гудок поезда — и смог это сделать на заводе в Мытищах. Более того, он лично помог установить сигнальное устройство на один из составов.