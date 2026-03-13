Завод медицинских игл в Дубне повысит производительность по федеральному проекту

Компания «Паскаль Медикал» в Дубне присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». На заводе выпускают медицинские иглы.

Компания трудится на территории ОЭЗ «Дубна». Как рассказали в региональном Мининвесте, на заводе организован полный цикл — от изготовления медицинских игл до собственной стерилизации. Продукция соответствует международным стандартам GMP.

На предприятии уже провели стартовое совещание со специалистами Регионального центра компетенций, где обсудили план по внедрению инструментов бережливого производства. Пилотным участком выбрали производство инъекционных шприцев одноразового применения.

«Специалисты ожидают, что оптимизация производственных процессов на данном участке позволит более чем на 10% увеличить выработку на рабочих местах, на 15% сократить незавершенное производство и минимум на 10% снизить время протекания процесса», — рассказали в министерстве.

Полученный на участке опыт предприятие тиражирует на другие процессы.

Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке. Больше информации о поддержке предпринимателей — на сайте.

Программу реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».