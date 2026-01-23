Завод медицинских игл создаст 90 рабочих мест в Дубне

Компания «В-Млаб» в Дубне запустит производство одноразовых медицинских игл. В проект инвестируют более 200 миллионов рублей. На заводе создадут 90 рабочих мест.

Компания работает на территории особой экономической зоны «Дубна». Предприятие выпускает востребованные в лабораториях иглы-бабочки, двусторонние иглы и инфузионные системы.

«В Дубне будут производить медицинские иглы и инфузионные системы. На предприятии планируется создать более 90 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

На заводе будет работать автоматизированное оборудование. При этом будут соблюдаться все стандарты качества и стерильности.

Проект реализует группа компаний «Эйлитон».