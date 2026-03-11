Завод лакокрасочных материалов построят в Старой Купавне

Завод лакокрасочной продукции построят в Старой Купавне. Там будут производить около 6,2 тысячи тонн материалов ежегодно. Предприятие создаст новые рабочие места.

На предприятии будут выпускать эмали и грунт-эмали для промышленности и строительства. На территории разместят здание с административным блоком, цех по производству красок, склады твердого сырья и готовой продукции. Работы на объекте уже начались, их ведут под контролем инспекторов стройнадзора.

Склад сухого сырья рассчитан на 165 паллетомест. Из них 121 — для реагентов и 44 — для тары. Общий объем хранения сырья превысит две тысячи тонн в год.

Завершить все работы планируют в третьем квартале 2027 года.