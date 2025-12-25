Завод кормов для животных в Дмитрове модернизируют благодаря льготному кредиту

Компания «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» в Дмитрове получила льготный кредит Фонда развития промышленности. На полученные средства предприятие модернизирует действующий завод кормов для животных под торговой маркой AlphaPet.

В модернизацию предприятия планируют инвестировать более 190 миллионов рублей, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Для реализации проекта ФРМ Подмосковья одобрил компании выдачу льготного займа на сумму 150 миллионов рублей. Проект модернизации планируется реализовать уже в следующем году», — сказала она.

За счет модернизации компания увеличит выпуск сухого корма на 1,2 тысячи тонн в год.

Компания «НПЦКТ» выпускает широкий ассортимент сухих и влажных кормов для собак и кошек. На заводе также производят продукцию для аквакультур под брендом AlphaFish.