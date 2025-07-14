Завод комплектующих для радиоэлектроники увеличит мощности в Сергиевом Посаде

Компания «Новые технологии и материалы» в Сергиевом Посаде нарастит мощности почти в два раза. На предприятии выпускают крепежи, медицинскую продукцию, а также занимаются механообработкой и машинообработкой.

Компания приступит к модернизации производства уже в этом году, рассказали в региональном Мининвесте. По словам генерального директора Александра Карпенко, в результате на предприятии создадут сотни рабочих мест.

«В этом году мы запускаем масштабную программу расширения производства, которая предусматривает двукратное увеличение штата сотрудников, внедрение новых технологических линий и модернизацию оборудования. Это позволит создать сотни новых рабочих мест и увеличить производственную мощность предприятия в 1,8 раза», — сказал он.

«Новые технологии и материалы» входит в структуру концерта «Алмаз-Антей». Предприятие специализируется на создании керамики и ферритов, механообработке, металлообработке, а также выпуске крепежной и медицинской продукции.

На международной выставке «Иннопром» компания представила компоненты для беспилотников, а также новое поколение метизов для машиностроения.

«Мы представляем потенциал Сергиево-Посадского округа и всей Московской области как территории, способной предложить рынку высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию», — сказал Александр Карпенко.